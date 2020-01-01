رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، في عناوينها اعلان الرئيس محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام تضامنا مع الأشقاء في لبنان.

كما أبرزت الصحف الثلاث ارتفاع عدد شهداء انفجار بيروت إلى 135 و5 آلاف جريح وعشرات المفقودين و300 ألف مشرد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: فلسطين وشعبها تقف إلى جانب لبنان الشقيق

- انفجار بيروت.. تطوراته باللحظات وارتداداته لسنين.. 135 شهيدا و5 آلاف جريح وعشرات المفقودين

- 3 حالات وفاة و353 اصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة تعاف

- الاحتلال يهدم أربعة منازل بالقدس ويجرف أراضي في دورا ويقتلع عشرات أشجار النخيل في الأغوار ويعتقل 23 مواطنا من الضفة

- الشرطة والنيابة تحققان بملابسات مقتل مواطن باطلاق نار في البيرة

* "القدس":

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 135 و5 آلاف جريح وإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين

الرئيس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام ويوعز للسفارات بحشد التضامن مع لبنان

3 وفيات في الخليل وأريحا و353 إصابة جديدة بكورونا

هدم 3 منازل ومنشأة في سلوان وتفكيك غرفتين بالعيسوية

وفاة 3 فلسطينيين بكورونا في السعودية

"الأيام":