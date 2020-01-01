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"رسالة بالعربية" من أوزيل إلى اللبنانيين بعد فاجعة بيروت

الخميس 06 أغسطس 2020 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رسالة بالعربية" من أوزيل إلى اللبنانيين بعد فاجعة بيروت


وكالات

وجه النجم الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسالة مواساة ودعم للشعب اللبناني؛ إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت  الثلاثاء.


ونشر أوزيل تدوينة باللغة العربية على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها : "كل الدعم والتضامن مع الشعب اللبناني، وأسر ضحايا الحادث الأليم الذي أصاب قلوبنا تماما كما أصاب بيروت.. نؤمن بقوتكم وشجاعتكم، وليحفظكم الله".

أعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، حالة الطوارئ في مدينة بيروت لأسبوعين، عقب الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار إلى 135 قتيلا على الأقل و5000 جريح، إلى جانب عشرات المفقودين، حتى اللحظة.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

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