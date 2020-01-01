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جمعية أبناء البيرة توضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ

الخميس 06 أغسطس 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية أبناء البيرة توضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ


رام الله / سما /

أصدرت جمعية أبناء البيرة بياناً، منتصف ليلة الأربعاء/الخميس، توضح فيه تفاصيل مقتل خليل الشيخ، شقيق الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقالت الجمعية: "إن الرواية المنتشرة حول مقتل المرحوم الشيخ ليست دقيقة، وأن حادثة القتل لم تحصل أثناء العطوة العشائرية التي كانت بين عائلتي القرعان وعائلة الشوابكة، وأن عائلة الشيخ لم يكونوا طرفاً في الخلاف الحاصل أصلاً".

وأضافت: "رواياتنا الأولية من شهود العيان تشير إلى حضور مسلحين من خارج مدينة البيرة قبل حصول حادثة القتل إلى منتصف المدينة وشروعهم بإطلاق النار في الهواء"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية هي من تعاملت مع المسلحين وليس عائلات أو شباب مدينة البيرة، وفقاً للبيان.

وحذرت الجمعية، من "نشر الاتهامات بلا دليل"، مبدية استعداها للتعاون في كشف الحقيقة، وطالبت وسائل الإعلام التريث في النشر وعدم نشر الشائعات.

وطالبت السلطة الفلسطينية، التحقيق في ظروف الواقعة "بنزاهة وشفافية"، وأخذ حساسية الدماء المسفوكة بعين المسؤولية والحكمة، مشددة على ضرورة ضبط النفس لحين انتهاء التحقيقات.

وأهابت الجمعية، بالمؤسسات والفصائل الوطنية والإسلامية العمل على حقن الدماء و"عدم الانجرار نحو مستنقع الاقتتال".

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