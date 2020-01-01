  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نجا بإعجوبة.. العثور على شاب قذفه انفجار بيروت في البحر وبقي فيه لـ30 ساعة

الخميس 06 أغسطس 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجا بإعجوبة.. العثور على شاب قذفه انفجار بيروت في البحر وبقي فيه لـ30 ساعة


وكالات

واصل فرق الإنقاذ اللبنانية انتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين وسط أنقاض المباني المدمرة جراء انفجار المرفأ الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 135 شخصا، وإصابة نحو 5000 شخصا آخرين.

وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شاب لبناني من البحر بعد 30 ساعة من الانفجار، وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن الشاب يدعى أمين الزاهد، وأنه لا زال على قيد الحياة ولكن حالته خطرة.

وأشار شهود عيان إلى أن بعض المتوجدين قرب مكان الانفجار قذفهم عصفه نحو البحر، إضافة إلى أولئك الذين كانوا في المراكب لحظة وقوع الانفجار، مما دفع العشرات من أقارب المفقودين إلى التجمع عند الطوق المحيط بميناء بيروت لمحاولة الحصول على معلومات عن ذويهم.

ويعد الانفجار هو الأقوى على الإطلاق الذي يضرب بيروت، المدينة التي تئن تحت وطأة انهيار اقتصادي وتعاني من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وبسبب شدة الانفجار اهتزت المباني في جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، على بعد حوالي 160 كيلومترا، كما أعلنت منظمة معاهدة حظر الأسلحة النووية أنها رصدت إشارات قوية للانفجار على أجهزة الموجات فوق الصوتية في تونس وألمانيا.

وقال رولاند ألفورد، المدير العام لشركة ألفورد تكنولوجيز البريطانية للتخلص من الذخائر المتفجرة لـ"رويترز": "هذا الانفجار يقل عن قنبلة نووية ولكنه أكبر من انفجار عادي"

الأكثر قراءة اليوم

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

شكوى ضد "سارة" نتنياهو بتهمة التحرش الجنسي

ما هي نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار بيروت الغامض؟

الأخبار الرئيسية

0998

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

خليل

تقرير: مقتل "خليل" شقيق وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

تل أبيب تؤكد: ملف الضم خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون...

نصر الله

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...