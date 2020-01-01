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حالة الطقس : أجواء حارة والحرارة تواصل الارتفاع

الخميس 06 أغسطس 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء حارة والحرارة تواصل الارتفاع


رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل.

وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهارا في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

ويوم الجمعة، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهاراً في معظم المناطق، تظهر في السماء كميات من السحب المتفرقة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء خصوصا في الصباح.

وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام نهارا في معظم المناطق مع أجواء أكثر اعتدالاً في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الأحد، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام نهارا في معظم المناطق مع أجواء أكثر اعتدالا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصا فوق الجبال.

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