الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 4 وفيات و1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات 565 حالة، والإصابات إلى 77,595، منهم 25,652 إصابة نشطة.

ووفقا لمعطيات الصحة الإسرائيلية، توصف الحالة الصحية لـ345 مصابا بالخطيرة، منهم 106 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حين بلغ عدد حالات التعافي 51,378 حالة.

وفي سياق متصل، صادق المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا على مخطط وزارة المواصلات بفتح الأجواء لاستئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب الجاري، كما صادق على رفع القيود المفروضة خلال عطل نهاية الأسبوع.

ويضغط مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، باتجاه فرض الإغلاق الشامل لفترة محدودة، علما بأنه كان قد اقترح الأسبوعين الأخيرين من آب الجاري، موعدا لفرض الإغلاق. في حين، يعارض "منسق كورونا" البروفيسور روني غامزو، فرض الإغلاق، معتبرا أن ذلك سيشكل "كارثة اقتصادية واجتماعية"، كما وصف الإغلاق المفروض على المصالح التجارية خلال عطل نهاية الأسبوع بأنه "طُرفة".