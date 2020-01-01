إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

رام الله / سما /

أضاءت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مساء اليوم الأربعاء، مقرها الرئيسي في رام الله بالعلم اللبناني، وعبارة "من فلسطين إلى لبنان قلوبنا معكم"، تعبيرا عن تضامنها مع لبنان وشعبها الشقيق، عقب إنفجار مرفأ بيروت أمس، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وقال المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس منذ اللحظة الأولى، عملت طواقم الهيئة في فلسطين ومكتبها في لبنان على متابعة الحادث الأليم لحظة بلحظة وتسليط الضوء عليه ونقله إلى العالم أجمع".

وأضاف أن مبادرة الهيئة بإضاءة مقرها الرئيسي في رام الله، هي رسالة محبة وتضامن مع الأشقاء في لبنان، وتعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقدم عساف خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، بضحايا الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.