120 إصابة جديدة بكورونا في صفوف المقدسيين

القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، الدكتور علي الجبريني، اليوم الأربعاء، تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمقدسيين، مع استمرار تفشي الفيروس في المدينة.

وذكر الجبريني أن عدد الفحوصات في القدس يشهد انخفاضاً حاداً يصل إلى حد العزوف، مناشداً المواطنين بإجراء الفحوصات حرصاً على سلامتهم.

وقال الجبريني: إن مجمل الإصابات الحالية النشطة بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد وصل إلى حوالي 2683.

وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم، خصوصاً في أماكن التجمهر والتجمعات، مناشداً من تظهر عليه الأعراض التوجه لإجراء الفحص لمنع تفشي الوباء.