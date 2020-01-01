  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

120 إصابة جديدة بكورونا في صفوف المقدسيين

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
120 إصابة جديدة بكورونا في صفوف المقدسيين


القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، الدكتور علي الجبريني، اليوم الأربعاء، تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمقدسيين، مع استمرار تفشي الفيروس في المدينة.

وذكر الجبريني أن عدد الفحوصات في القدس يشهد انخفاضاً حاداً يصل إلى حد العزوف، مناشداً المواطنين بإجراء الفحوصات حرصاً على سلامتهم.

وقال الجبريني: إن مجمل الإصابات الحالية النشطة بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد وصل إلى حوالي 2683.

وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم، خصوصاً في أماكن التجمهر والتجمعات، مناشداً من تظهر عليه الأعراض التوجه لإجراء الفحص لمنع تفشي الوباء.

#فيروس كورونا #القدس

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

الأخبار الرئيسية

خليل

تقرير: مقتل "خليل" شقيق وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

تل أبيب تؤكد: ملف الضم خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون...

نصر الله

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

وفاة مواطن من بلدة إذنا بمحافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"