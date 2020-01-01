تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونبيه بري بشأن انفجار بيروت..

رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، معزيا بضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أمس الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وأكد الرئيس خلال الاتصال، تضامن فلسطين وشعبها ووقوفهم إلى جانب لبنان الشقيق، في هذا المصاب، والاستعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة، مشيرا إلى عمق العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وعبر الرئيس باسمه وباسم شعبنا الفلسطيني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب لبنان وشعبه الشقيق كل مكروه.