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شاهد.. حريق كبير في أحد أسواق عجمان

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. حريق كبير في أحد أسواق عجمان


سما / وكالات/

أفادت وسائل إعلام إماراتية بنشوب حريق كبير مساء اليوم الأربعاء في سوق شعبي بإمارة عجمان.

ونقل موقع "الإمارات اليوم" عن إدارة الدفاع المدني في عجمان أن فرقها تكافح حاليا "حريقا متطورا" نشب في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، فيما لم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحريق.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد أن النيران انتشرت على مساحة واسعة ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن على ما يبدو.

#الامارات #حريق #سوق عجمان

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