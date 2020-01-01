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مصر تخطر الاتحاد الإفريقي برفضها ملء إثيوبيا سد النهضة

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تخطر الاتحاد الإفريقي برفضها ملء إثيوبيا سد النهضة


القاهرة /سما/

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إرسال خطاب إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تخطر فيه برفض القاهرة ملء إثيوبيا سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان عنها اليوم الأربعاء، إنه في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، أرسلت مصر اليوم 5 أغسطس 2020 خطابا إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو 2020. وفق روسيا اليوم

وأضافت أنه تم رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذي تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو 2020 والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.

وأعلنت مصر أمس الثلاثاء، تعليقها للاجتماعات حول سد النهضة مع أديس أبابا لإجراء مشاورات داخلية، وبحث الطرح الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق عليه سابقا.

#مصر #سد النهضة #اثيوبيا #الاتحاد الافريقي

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