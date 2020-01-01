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نتنياهو: انفجار بيروت كارثة كبرى ونحن مستعدون لدعم اللبنانيين

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: انفجار بيروت كارثة كبرى ونحن مستعدون لدعم اللبنانيين


القدس المحتلة / سما /

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو تعازيه نيابة عن حكومته للشعب اللبناني، معلنا استعداد تل أبيب لمساعدة لبنان في التعامل مع عواقب الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت.

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام الكنيست: "أتقدم باسم الحكومة الإسرائيلية بالتعازي إلى الشعب اللبناني. قد حلت أمس كارثة كبيرة جدا على لبنان، ونحن جاهزون لتقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان، من بشر لبشر". وفق روسيا اليوم

في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن المشاورات جارية حاليا بوساطة الأمم المتحدة بشأن إمكانية إرسال معدات طبية إسرائيلية إلى لبنان، مضيفة أن حكومة بيروت تلقت عرضا للدعم من تل أبيب لكنها لم ترد عليه بعد.

وسبق أن ذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء، عقب مصادقته أمس على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى لبنان، كلف مستشار الأمن القومي مائير بن شبات بالتواصل مع منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بهدف معرفة "ما الذي يمكن لإسرائيل فعله من أجل مساعدة لبنان أكثر".

وأسفر الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت حسب آخر البيانات عن مقتل 113 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف.

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