"الخارجية": ارتفاع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب "كورونا" إلى 206 والإصابات لـ4085

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس "كورونا" إلى 206 (3 السعودية)، والإصابات إلى 4085 (6 أمريكا، 1 فنزويلا)، وحالات التعافي إلى 1710 حالات.

وفي هذا السياق، أعلنت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنين: نبيلة خالد شلدان (79 عاما)، ومحمد توفيق حافظ الفرا (87 عاما)، وخضرة أحمد موسى الحاطي (60 عاما)، بسبب "كورونا"، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 62.

كما أفاد فريق العمل المتحصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 6 إصابات جديدة في صفوف الجالية في كل من: شيكاغو، وميتشغين، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2228، في حين لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم التاسع على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 69 حالة.

وفي فنزويلا، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الطلبة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 9، تعافت منها حالة واحدة، وبقيت 8 حالات نشطة.