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تربية جنين تنهي استعداداتها لعقد اختبار الوظائف التعليمية

الأربعاء 05 أغسطس 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تربية جنين تنهي استعداداتها لعقد اختبار الوظائف التعليمية


جنين / سما /

أنهت مديرية التربية والتعليم في جنين استعداداتها لعقد اختبار قياس القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية والمساندة والذي سيتم عقده يوم الأحد المقبل، حيث تم توزيع المتقدمين البالغ عددهم 4357 متقدم ومتقدمة على 23 قاعة في مدارس المدينة ليتقدموا في 30 تخصصاً.

وعقدت مدير عام التربية والتعليم سلام الطاهر اجتماعاً لرؤساء قاعات الاختبار من المشرفين التربويين بحضور المديرين الفني هاني دراغمة والإداري عبد السلام أبو العز، ورؤساء أقسام الامتحانات عمر ولد علي والإشراف التربوي د. ختام حمارشة والعلاقات العامة علا زكارنة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية والتباعد الجسدي، ولبس الكمامات من قبل كافة المتقدمين كشرط أساسي لدخول القاعات بعد التحقق من هوياتهم الشخصية، وضرورة توفير أجواء هادئة ومريحة ليسير الامتحان بكل سهولة ويسر.

وأشارت الطاهر إلى أنه يُمنع على المتقدمين الدخول للقاعات بعد مضي نصف ساعة من بدء الامتحان والخروج من القاعات قبل مرور 45 دقيقة من بدئه.

وأوضحت: كذلك التعليمات المتعلقة بتنفيذ الاختبار والنماذج المختلفة التي سيتم العمل عليها، شاكرةً كافة الطواقم العاملة فيه ومتمنيةً لجميع المتقدمين التوفيق.

#التربية والتعليم #جنين

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