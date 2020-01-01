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شركة كهرباء القدس تستنكر اعتداء على طواقم لها شمال بيت لحم

الأربعاء 05 أغسطس 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة كهرباء القدس تستنكر اعتداء على طواقم لها شمال بيت لحم


بيت لحم / سما /

قالت شركة كهرباء محافظة القدس إن عدداً من موظفيها تعرضوا للاحتجاز والاعتداء من "أفراد يسرقون التيار الكهربائي في محافظة بيت لحم".

وقالت الشركة في بيان لها: "إننا سنظل نلاحق كل من يعتدي ويسرق الكهرباء حتى إنهاء هذه الظاهرة، وهي التي تسببت وما زالت في انقطاع وضعف التيار الكهربائي، ونجدد التذكير أن السرقة واحدة من أهم أسباب الانقطاعات الطويلة التي كانت تحدث في فترات الشتاء"، مؤكدة أنها ستعمل على ملاحقة الفاعلين قانونياً.

وعُلم أن طواقم من شركة كهرباء محافظة القدس اعترضوا عدداً من الأشخاص في موقع يقع إلى الشمال من بيت لحم مدوا وصلة غير قانونية إلى كشك، وأُفيد أن هؤلاء الأشخاص قاموا باحتجاز الموظفين ورشق سيارتهم بالحجارة، بحسب ما قالته الشركة.

#كهرباء القدس #اعتداء

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