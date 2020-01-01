  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مطالبة "التعليم العالي" بالتراجع عن رفع معدلات القبول والتسجيل بالجامعات

الأربعاء 05 أغسطس 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبة "التعليم العالي" بالتراجع عن رفع معدلات القبول والتسجيل بالجامعات


رام الله / سما /

 طالبت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في قراراتها الأخيرة المتعلقة بتغيير معدلات القبول التسجيل، إضافة إلى حرمان بعض الفروع من دراسة تخصصات معينة كانت مسموحة لسنوات سابقة طويلة.

وأوضحت في بيان صدر عنها، اليوم، أنه مع إعلان نتائج الثانوية العامة في 11 تموز تتابع من خلال برنامج حقوق الإنسان ووحدة رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات كافة الأخبار والمستجدات حول الواقع الذي يعيشه الطلاب، خاصةً فيما يتعلق بالمشاكل الفردية والجماعية التي تواجه الطلبة خلال هذه الفترة، سواء في قضية الحصول على شهاداتهم أو حقهم في الإعادة والتسجيل في التخصصات المختلفة، وعدد من الأمور الأُخرى التي تشغل بال طالب الثانوية العامة.

وذكرت أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من طلاب حالت هذه القرارات المستحدثة دون دخولهم وتسجيلهم للتخصص الذي لطالما حلموا به، حيث إن وزارة التعليم العالي قررت وبعد صدور نتائج الثانوية العامة إجراء بعض التغييرات على معدلات القبول والتسجيل لبعض التخصصات.

ودعت الهيئة الاستشارية الفلسطينية كافة المؤسسات الرسمية، خاصة وزارة التعليم العالي، إلى "العمل على تسهيل صول الطالب للمرحلة الجامعية، وتذليل كافة الصعوبات في طريق وصوله لتحقيق ذاته وانطلاقه إلى مستقبله".

#التعليم العالي #معدلات القبول #الجامعات

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة

ما هي نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار بيروت الغامض؟

على خطى مصر والإمارات ... إسرائيل تعلن عن إجراء جديد لدعم لبنان

الأخبار الرئيسية

نصر الله

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

وفاة مواطن من بلدة إذنا بمحافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

860x484 (24)

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

5f2a609f42360411233e246c

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟