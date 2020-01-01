  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سويسرا تكشف عن إصابة سفيرتها في لبنان بجروح وتبدي تضامنها مع بيروت

الأربعاء 05 أغسطس 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا تكشف عن إصابة سفيرتها في لبنان بجروح وتبدي تضامنها مع بيروت


بيروت /وكالات/

أصيبت السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس بجروح طفيفة في انفجار بيروت أمس، حسبما نقلت وكالة تلغراف السويسرية (ATS) اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية السويسرية .

وقالت الخارجية السويسرية إن سفيرتها الآن في حالة جيدة وعادت إلى العمل.

وأعلنت وزارة الخارجية أن أيا من موظفي السفارة الآخرين لم يصب بأذى، لكن بعضهم أصيب بالصدمة بعد الحادث. كما أصيب مبنى السفارة ومقر إقامة السفير بأضرار بالغة جراء الانفجار.

وأبدت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا ووزير الخارجية إينياسيو كاسيس تضامنهما مع اللبنانيين بشأن المأساة التي حلت بالبلاد. وأعلن كاسيس استعداد بلاده لتقديم المساعدات إلى لبنان في أي مجال.

ويعيش حوالي 1.5 ألف مواطن سويسري في لبنان، 80% منهم يحملون جنسية مزدوجة. وفي الوقت الحالي، ليس لدى وزارة الخارجية أي معلومات حول ما إذا كان أي سويسري آخر قد أصيب في الانفجار.

#سويسرا #انفجار بيروت

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

ما هي نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار بيروت الغامض؟

على خطى مصر والإمارات ... إسرائيل تعلن عن إجراء جديد لدعم لبنان

الأخبار الرئيسية

نصر الله

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

وفاة مواطن من بلدة إذنا بمحافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

860x484 (24)

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

5f2a609f42360411233e246c

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟