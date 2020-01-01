غزة: لا فحوصات جديدة ولا اصابات بفيروس كورونا

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة- قطاع غزة اليوم الاربعاء عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع مشيرة الى انه لم يجري فحص عينات مشتبهة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

واشارت في بيان لها ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة ١٤٠٣٥ عينة كانت جميعها سلبية باستثناء ٧٨ حالة، توفيت واحدة منها وشفيت ٧٠ فيما لا تزال سبع حالات تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

واوضحت الوزارة انها تتابع الحالة الصحية الى ٢٣٦ مواطن موزعين على ثلاثة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم اية اعراض.

وينتظر المئات من الفلسطينيين فتح معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية للعودة لقطاع غزة مع الاشارة الى ان المغلق منذ الرابع عشر من مايو الماضي.