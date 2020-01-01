  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو لتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل تتولى ملف الدفاع عن القدس

الأربعاء 05 أغسطس 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل تتولى ملف الدفاع عن القدس


رام الله /سما/

عقبت حركة حماس اليوم الأربعاء، على عمليات الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال في حي سلوان في القدس، داعية إلى تشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل الفلسطينية كافة تتولى ملف الدفاع عن القدس وإدارة الصراع فيها.

وأكدت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي، ماهر عبيد، أن عدوان الاحتلال المتواصل في مدينة القدس وهدمه البيوت، وتشريد الفلسطينيين من منازلهم، يتطلب موقفا وطنيا شاملا لردع الاحتلال عن مواصلة سياسة الضغط على أهالي المدينة المقدسة لدفعهم نحو الهجرة خارجها. 

وقال: إن الحفاظ على الوجود الفلسطيني في الحي، ومنع تغلغل المستوطنين داخله يعتبر حماية للبوابة الجنوبية للمسجد الأقصى، فمنذ سنوات وهو يتعرض لهجوم شرس من حكومة الاحتلال ومنظمات جماعات ما يسمى "الهيكل" عبر تسريب العقارات وهدم المنازل ومنع أهالي الحي من البناء أو ترميم منازلهم. 

ودعت الحركة إلى تشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل الفلسطينية كافة تتولى ملف الدفاع عن القدس وإدارة الصراع فيها، فما تقوم به حكومة الاحتلال هو تطبيق عملي لقرار الضم الذي يضع المدينة وتهويدها على رأس أولوياتها.

كما حيت أهلنا في القدس على صمودهم، ومواصلتهم البناء، وتحدي سياسات الاحتلال، ورفضهم تهويد المدينة والإصرار على هويتها العربية والإسلامية، وإن هذا الثبات فوق الأرض يتطلب دعما عربيا وإسلاميا شعبيا ورسميا، فمعركة الحفاظ على القدس وهويتها الإسلامية هي معركة الأمة جمعاء. 

 

#حماس #القدس #غزة #عمليات الهدم #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

ما هي نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار بيروت الغامض؟

ترامب: جنرالاتنا أبلغوني أن انفجار بيروت "هجوم بقنبلة من نوع ما"

الأخبار الرئيسية

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

وفاة مواطن من بلدة إذنا بمحافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

860x484 (24)

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

5f2a609f42360411233e246c

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

1046189748

على خطى مصر والإمارات ... إسرائيل تعلن عن إجراء جديد لدعم لبنان