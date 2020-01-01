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الأحمد يعرب عن تضامن شعبنا مع الشعب اللبناني الشقيق

الأربعاء 05 أغسطس 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يعرب عن تضامن شعبنا مع الشعب اللبناني الشقيق


رام الله /سما/

أعرب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي يمر بها نتيجة الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت، وألحق أضراراً فادحة في أحياء العاصمة.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء السابق، رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري.

ونقل الأحمد لهما تحيات الرئيس محمود عباس واللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح.

بدورهما، عبر بري والحريري عن شكرهما وتقديرهما للمشاعر الفلسطينية الصادقة التي عبرت عنها القيادة الفلسطينية، ومساهمة الهلال الأحمر الفلسطيني والمتطوعين الفلسطينيين من أبناء المخيمات في عمليات الإسعاف والإنقاذ.

كما أجرى الأحمد اتصالاً مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، معبراً عن مواساته بشهداء وجرحى الأمن العام الذين استشهدوا وأصيبوا في حادث الانفجار في مرفأ بيروت.

#عزام الاحمد #لبنان #فلسطين #انفجار بيروت

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