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شاهد.. غزة: فلسطينيون يتبرعون بالدم لجرحى مرفأ بيروت

الأربعاء 05 أغسطس 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. غزة: فلسطينيون يتبرعون بالدم لجرحى مرفأ بيروت


غزة /سما/

 نظّم فلسطينيون، الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني، تخللها حملة “تبرع بالدم” للجرحى الذين أصيبوا في الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت.

وشارك في الوقفة العشرات من الأشخاص، بينهم نواب وشخصيات فصائلية، أمام مبنى بلدية خان يونس، التي دعت للوقفة، رافعين الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات كتب على بعضها “سلامًا لبيروت” و”قلوبنا مع أهلنا في لبنان”.

وتخلل الوقفة حملة للتبرع بالدم، لصالح جرحى الانفجار.

وقال رئيس بلدية خان يونس، علاء الدين البطة: “هذه الوقفة هي رسالة محبة ووفاء للبنان وشعبه الشقيق، الذي وقف مع شعبنا، واحتضنه في لجوئه، واحتضن مقاومته وقيادته على مدار عقود؛ كما كان حاضنة للثورة الفلسطينية”.

وأضاف البطة في كلمة خلال الوقفة: “اليوم تداعى الكل الوطني الفلسطيني، من كل الفصائل والأحزاب والقوى، والأعيان والوجهاء، لإرسال رسالة جماعية لشعبنا في لبنان، مفادها أننا نقف معكم، لأنكم لم تبخلوا علينا في يوم من الأيام”.

وتابع: “رغم الحصار الإسرائيلي، والمعاناة التي يعيشها شعبنا، إلا أنه استشعر الألم الذي عاشته لبنان بسبب هذا الانفجار الهائل؛ كما جئنا في الوقفة لنواسي أسر الضحايا والجرحى”.

#غزة #تبرع بالدم #بيروت #انفجار بيروت #لبنان
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