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الأونروا تبدأ بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة في قطاع غزة

الأربعاء 05 أغسطس 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تبدأ بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة في قطاع غزة


غزة /سما/

بدأت الأونروا في غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء، بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر اللاجئة الفقيرة في القطاع للتخفيف من العبء الاقتصادي وذلك بُعيد عيد الأضحى المبارك، بتبرع من منظمة الإغاثة الإسلامية.

وبحسب بيان الأنروا، سيمكن التبرع الذي بلغت قيمته الإجمالية 300 ألف دولار أمريكي، عدد 4.400 عائلة من استلام حصة تشتمل على ستة كيلو غرامات من اللحم للأسرة الواحدة.

وأشارت إلى أن اللاجئين الذين تم اختيارهم لاستلام هذا التبرع هم من 46.200 لاجئ فلسطيني في غزة مسجلون بأنهم يعيشون في حالة فقر مدقع، ويعيشون على أقل من 1.74 دولار للشخص الواحد في اليوم، ولم يستفيدوا من المساعدات النقدية أو السلة الغذائية التي تم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك.

وبينت أن الأونروا لديها تجارب سابقة في تنفيذ مثل هذا التدخل بالشراكة مع منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية ومانحين أخرىن.

ولفتت إلى أن هذه المساعدات خلال هذا العام على وجه الخصوص سيساعد عائلات اللاجئين الفقراء في التخفيف من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه بشكل رئيسي خلال أزمة كوفيد 19.

#غزة #الاونروا #اضاحي

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