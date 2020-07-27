لليوم العاشر على التوالي.. الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

جنين /سما/

رفض الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقف إضرابه المستمر عن الطعام والشراب لليوم العاشر على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري بدون توجيه أي اتهام.

وأفادت عائلته، أن ماهر أعلن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله بتاريخ 27/07/2020، موضحةً أن محكمة عوفر العسكرية، عقدت أمس جلسة له، وطلبت نيابة الاحتلال من المحكمة إمهالها مدة 72 ساعة لثتبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه.

وعبرت العائلة عن قلقها على حياة ابنها القابع في سجن "عوفر"، الممتنع عن الطعام والشراب وكذلك عن تناول الدواء، رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الجائر بحقه.

يذكر أن الأسير ماهر الأخرس متزوج، ولديه خمسة أبناء، وأمضى نحو خمسة أعوام في سجون الاحتلال باعتقالات سابقة.