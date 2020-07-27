  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم العاشر على التوالي.. الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الأربعاء 05 أغسطس 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم العاشر على التوالي.. الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام


جنين /سما/

 رفض الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقف إضرابه المستمر عن الطعام والشراب لليوم العاشر على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري بدون توجيه أي اتهام.

وأفادت عائلته، أن ماهر أعلن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله بتاريخ 27/07/2020، موضحةً أن محكمة عوفر العسكرية، عقدت أمس جلسة له، وطلبت نيابة الاحتلال من المحكمة إمهالها مدة 72 ساعة لثتبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه.

وعبرت العائلة عن قلقها على حياة ابنها القابع في سجن "عوفر"، الممتنع عن الطعام والشراب وكذلك عن تناول الدواء، رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الجائر بحقه.

يذكر أن الأسير ماهر الأخرس متزوج، ولديه خمسة أبناء، وأمضى نحو خمسة أعوام في سجون الاحتلال باعتقالات سابقة.

#اسير #اضراب عن الطعام #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

ما هي نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار بيروت الغامض؟

ترامب: جنرالاتنا أبلغوني أن انفجار بيروت "هجوم بقنبلة من نوع ما"

الأخبار الرئيسية

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

وفاة مواطن من بلدة إذنا بمحافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

860x484 (24)

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

5f2a609f42360411233e246c

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

1046189748

على خطى مصر والإمارات ... إسرائيل تعلن عن إجراء جديد لدعم لبنان