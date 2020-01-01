سفارة فلسطين بمصر تباشر إجراءات نقل جثماني عاطف كريم وماهر أبو العين إلى غزة

القاهرة /سما/

أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنها قامت بإنهاء الإجراءات اللوجستية الخاصة بنقل جثماني الفقيدين الفلسطينيين عاطف جمال كريم (36 عاماً) المتوفى في مصر، والفقيد ماهر عايش أبو العين المتوفى في تركيا، لنقلهما عبر معبر رفح البري ليوارى جثمانهما الثرى في قطاع غزة بناءً على رغبة أهالي المتوفين.

وتقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح وكافة موظفي سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة بخالص العزاء والمواساة القلبية لأهل الشابين، سائلين المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم في مصابهم الجلل، وأن يتغمد الفقيدين واسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته.

ومن الجدير ذكره أن المواطن عاطف جمال كريم كان تُوفي في مصر داخل محل سكنه، أما المواطن ماهر عايش أبو العين فتم استلام جثمانه في مطار القاهرة الجوي، حيث توفي في تركيا في حادث طرق.