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المئات بلا مأوى.. محافظ بيروت: تكاليف الاعمار ستتراوح بين 5-3 مليار دولار

الأربعاء 05 أغسطس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المئات بلا مأوى.. محافظ بيروت: تكاليف الاعمار ستتراوح بين 5-3 مليار دولار


بيروت /سما/

قال محافظ بيروت، مروان عبود: إن حجم الأضرار التي لحقت بلبنان، جراء انفجار المرفأ، يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، وربما أكثر.

جاء ذلك، وفقاً لما نقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال (LBCI)، مضيفاً أنه تمت خسارة عشرة عناصر من فوج إطفاء بيروت، وأن المئات من أهالي بيروت، أصبحوا من دون سكن.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الأربعاء: إن أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح، راحوا ضحية انفجار بيروت.

وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في مكان الانفجار ومحيطه، فيما سيصدر البيان الرسمي حول ما جرى وأسباب الانفجار، بعد استكمال التحقيقات.

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