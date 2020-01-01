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نصر الله يلغي خطابه...اسرائيل تبقي على حالة التأهب مع لبنان

الأربعاء 05 أغسطس 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يلغي خطابه...اسرائيل تبقي على حالة التأهب مع لبنان


القدس المحتلة /سما/

يواصل الجيش الإسرائيلي رصد التطورات في لبنان بعد الانفجار القوي الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن ، وجرح الآلاف .

وبالنسبة لإسرائيل تقول صحيفة معاريف، لا يوجد تغيير في هذه المرحلة فيما يتعلق بنشر القوات على طول الحدود ،حيث يتم الحفاظ على حالة التأهب القصوى تحسبا من هجوم لحزب الله.

واضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين انه في هذه الأثناء ، لا تستطيع إسرائيل أن تشير في هذه المرحلة إلى علاقة مباشرة بين الانفجار الكبير وحزب الله ، الذي لم تردّ بعد. وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب الله ، حسن نصر الله ، قرر إلغاء خطاب كان من المفترض أن يلقيه الليلة.

#الجيش الاسرائيلي #حسن نصر الله #حزب الله #انفجار بيروت #اسرائيل

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