تفاصيل - الجيش الإسرائيلي بصدد شراء جهاز مضاد للطائرات بدون طيار...

القدس المحتلة /سما/

يفكر الجيش والشرطة الإسرائيلية في شراء أنظمة شخصية مضادة للطائرات بدون طيار صنعتها شركة سكاي_لوك الإسرائيلية.



وذكرت صفحة CTECH الإسرائيلية، أن التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار "المعادية" والحاجة إلى تحييدها من بعيد أدى إلى سباق لإنشاء أجهزة شخصية للحد منها.



وبحسب CTECH الإسرائيلية، يزن نظام سكاي_لوك القابل للارتداء 1.5 كجم فقط وتم بيعه بالفعل إلى الجيش الأمريكي وقوات الناتو.

ووفقًا للشركة، فإن النظام، الذي يتم ارتداؤه مثل السترة، قادر على تحييد أي طائرة بدون طيار ضمن كيلومتر واحد من الجهاز.

وتحتوي السترة على جهاز كشف الطائرات بدون طيار وجهاز التشويش المضاد للطائرات بدون طيار، والذي يمكن لمشغليه تحديد ما إذا كانوا سيستخدمونه بعد إخطارهم بواسطة نظام الطائرات بدون طيار في محيطهم.



وأشارت CTECH الإسرائيلية إلى تكلفة جهاز واحد تبلغ 50،000 دولار.

وتبيع شركات الدفاع الإسرائيلية رافائيل وإلبت وإلتا، وهي قسم في الصناعات الفضائية الجوية الإسرائيلية حاليًا منتجات مضادة للطائرات بدون طيار ولكنها أثقل بكثير وتغطي مسافات أكبر.

عادة ما يتم تثبيتها على المباني كآلية دفاع للمواقع الاستراتيجية، في حين أن جهاز سكاي-لوك مخصص للقوات المتنقلة، مثل الحرس الرئاسي أو وحدات الجيش الخاصة.