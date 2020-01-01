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فنادق ريكسوس مصر تحصد جوائز "تريب أدفايزر 2020 " العالمية

الأربعاء 05 أغسطس 2020 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنادق ريكسوس مصر تحصد جوائز "تريب أدفايزر 2020 " العالمية


القاهرة /وكالات/

مصر ، في 5 أغسطس 2020: حصل فندقي ريكسوس بريميوم سيجيت وريكسوس شرم الشيخ , على جائزتي "خيارات المسافرين أفضل الأفضل 2020'' من موقع "تريب أدفايزر" ويتم توزيع هذه الجوائر بناء على تصويت المسافرين من جميع أنحاء العالم . 

وشكر إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر المسافرينعلى نشر ملاحظاتهم المُتميّزة على موقع تريب أدفايزر. بقوله " مع هذا التكريم والتزامنا المستمر، نضمن لضيوفنا الكرام أن يحظوا بمتعة أوقات ريكسوس الجديدة التي يتطلّعون إليها، مع ابتكارنا المتواصل للخبرات والتجارب المُثيرة".

حصل فندق ريكسوس شرم الشيخ المطل على خليج نبق بالبحر الأحمر على أفضل التعليقات المُسجّلة على موقع منصة السفر من ضيوفه الذين قاموا بتصنيفه كواحد من أفضل 14 فندقٍ في العالم في فئة "الخدمات الشاملة".

ومن خلال تصنيف المسافر المُتميّز على صفحة التعليقات، حاز الفندق على جائزة المرتبة الأولى كأفضل فندق في فئة الخدمات الشاملة كلياً في منطقة الشرق الأوسط ومصر.  

كما ساهمت وفرة التنوع والشمول في الخدمات الترفيهية داخل الفندق مثل أكوافينتشر أكوابارك، وريكسي كلوب للأطفال المُقدّمة للمسافرين حول العالم مع أحبائهم للاستمتاع والرفاهية، في ارتقاء فندق ريكسوس بريميوم سيجيت إلى لائحة "أفضل 6 لفئة العائلة في الشرق الأوسط".

ومن الجدير بالذكر أن الجوائز التي تمنحها "تريب أدفايزر"، أكبر منصة سفر في العالم، يتمّ تقديمها سنوياً إلى الشركات التي تُعدّالأفضل على الإطلاق في توفير الخدمات العالمية المُتميّزة. ويقوم بزيارة الموقع حوالي 463 مليون مسافر كل شهر بحثاً عن أفضل خدمة لجعل كل رحلة لا تنسى، حيث يقدم موقع وتطبيق "تريب أدفايزر" 860 مليون تعليق و8.7 مليون رأي، مع توصيات لأفضل أماكن الإقامة والمطاعم والتجارب المتوفرة في 49 سوقاً وتتحدّث 28 لغة.

ومن خلال تصنيفهم ضمن أفضل 1٪ من الفنادق في جميع أنحاء العالم مع تقييمات ممتازة مكتسبة من المسافرين والضيوف في كافة أرجاء العالم، بات فندقي ريكسوس بريميوم سيجيت وريكسوس شرم الشيخ مصدر فخر واعتزاز لسلسلة فنادق ريكسوس.

واختتم السيد يلدريم تعليقه بالقول: "إنه لشرف لكل من ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيجيت أن يتمّ إعادة تسميتهما وإدراجهما في مجموعة فنادق تُقدّم خدمة ضيافة عالمية المستوى. وفي الوقت الذي ننتقل فيه إلى نجاح أكبر بكثير مع الحصول علىتقدير كبير لخدماتنا، فإننا نضمن لضيوفنا حصولهم على أرقى خدمات الفندق الحافلة بالرفاهية والفخامة على مدى السنوات القادمة ".

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