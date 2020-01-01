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البنتاغون يكذب ترامب: لا دليل لدى الجيش الأمريكي على أن انفجار بيروت كان هجوما

الأربعاء 05 أغسطس 2020 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون يكذب ترامب: لا دليل لدى الجيش الأمريكي على أن انفجار بيروت كان هجوما


واشنطن / وكالات /

قالت ثلاثة مصادر في البنتاغون، لقناة "سي إن إن" اليوم، إنه لا يوجد لدى الجيش الأمريكي أي دليل، على أن الانفجار في بيروت، نجم عن هجوم، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا.

ونوهت المصادر الثلاثة، في ذات الوقت، بأنها "لا تعرف ما الذي يتحدث عنه الرئيس".

وأشار أحدهم إلى أنه، لو كان لدى لدى الجيش أي دليل على أن ما حصل كان هجوما مدبرا، فإن السلطات الأمريكية كانت ستقرر على الفور اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القوات المسلحة الأمريكية والممتلكات الأمريكية في المنطقة.

وشدد المصدر، على عدم صدور مثل هذه الأوامر حتى الآن.

في وقت سابق، أجاب ترامب، في موجز صحفي في البيت الأبيض، بالإيجاب عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن سبب ما جرى في بيروت أمس، كان هجوما، وليس نوعا من الحوادث.

وقال: "إنطلاقا من طبيعة الانفجار، يبدو الأمر كذلك. التقيت ببعض جنرالاتنا الرائعين ويبدو أنهم يعتقدون أنه كان هجوما. السبب كان نوعا من القنابل، نعم".

#لبنان #ترامب #مرفأ بيروت #انفجار

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