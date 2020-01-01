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مستوطنون يجرفون أراض شرق نابلس

الأربعاء 05 أغسطس 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يجرفون أراض شرق نابلس


نابلس / سما /

 شرعت جرافات تابعة لمستوطنين من مستوطنة ايتمار باعمال تجريف واسعة النطاق في اراضي المواطنين بقرية عورتا شرق نابلس .
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان جرافات تابعة لمستوطنين من مستوطنة ايتمار شرعت منذ ساعات الصباح باعمال تجريف واسعة النطاق في اراضي المواطنين بقرية عورتا وذلك بهدف شق طريق زراعية جديدة للمستوطنين واقامة مشاريع زراعية في المنطقة.
واضاف دغلس ان المستوطنين باتوا يسابقون الزمن في الاستيلاء على اكبر قدر من اراضي المواطنين قبل الاعلان عن صفقة القرن بهدف طرد المواطنين من كافة المناطق من خلال اقامة مشاريع زراعية خاصة بالمستوطنين واجبار قوات الاحتلال الاسرائيلي على حماية هذه الاراضي وجعلها امرا واقعا.

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