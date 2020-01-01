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كيف تعتني بالملابس الكشمير؟

الأربعاء 05 أغسطس 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تعتني بالملابس الكشمير؟


وكالات / سما /

تبدو السترات الكشمير فخمة بالطبع لدرجة أنه يستحيل ألا تشعر بانفطار القلب قليلا عندما تأخذ رحلة عرضية عبر الغسالة وتفقد شكلها ونعومتها.

والاعتناء بملابسك الكشمير المفضلة سهل بما يكفي، للسمح بارتداء تلك الخامة العملية سواء في الشتاء أو الصيف.

أول شيء يجب قلب الجزء الداخلي للملابس الكشمير ليصبح في الخارج وغسلها بمنظف خاص بالصوف بدرجة حرارة قصوى تبلغ 30 درجة مئوية، بحسب سونيا جراو وهي متسوقة شخصية من ألمانيا. وبعد عملية الغسيل الفعلية، يجب وضع تلك المفردات في المجفف لفترة وجيزة.

اتخاذ تلك الخطوة يحمي الكشمير ويضمن أن تجف بشكل متساو، ما يحول دون خسارتها لشكلها وتغير قياسها.

ويمكن أن يجف الكشمير على شماعة الملابس، بحس جراو. ولكن يجب طيه وتخزينه في خزانة الملابس بمجرد جفافه. وبتركه على الشماعة يكون هناك مجازفة بتمديد هيكل النسيج ومجددا تجعل القطعة تفقد شكلها للأبد.

#الكشمير #الملابس

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