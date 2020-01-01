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الاحتلال يفكك غرفتين زراعيتين قرب العيسوية ويستولي على معداتهما

الأربعاء 05 أغسطس 2020 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفتين زراعيتين على الأراضي الواقعة بين بلدتي العيسوية والزعيم شمال شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتهما.

وقال عضو لجنة المتابعة بالعيسوية محمد أبو الحمص ، إن سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لأراضي العيسوية المهددة بالمصادرة ضمن مخطط "E 1"، وفككت غرفتين زراعتين، تعود لمواطنين من عائلتي عبيد وأبو جمعة، واستولت على معداتهما.

وأضاف أن طواقم الاحتلال أزالت السياج الموجود حول الغرف الزراعية، وألحقت أضرارا مادية بالأشجار والأشتال في المكان خلال عمليات التفكيك.

#الاحتلال #العيسوية

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