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على خطى مصر والإمارات ... إسرائيل تعلن عن إجراء جديد لدعم لبنان

الأربعاء 05 أغسطس 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
على خطى مصر والإمارات ... إسرائيل تعلن عن إجراء جديد لدعم لبنان


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إجراء جديد تضامنا مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي حدث أمس في بيروت وأسفر عما لا يقل عن 100 جريح وآلاف الجرحى حتى الآن.

وقالت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "على خلفية الانفجار العنيف الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت وبعد الأهرامات في مصر وبرج خليفة في دبي، سيتم الليلة إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم اللبناني تضامنا مع الشعب اللبناني".

وأنارت مصر والإمارات الأهرامات وبرج خليفة، أمس، بألوان بعلم لبنان تضامنا معه بعد وقوع الحادث الأليم والانفجار الضخم الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلنت الإمارات عن تضامنها مع لبنان، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر تويتر، "قلوبنا مع بيروت وأهلها".

وتابع: "دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين، وأن يخفف مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".

كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا أعلنت فيه تضامنها مع لبنان وأنها تتابع بأهمية التفاصيل، مؤكدا على تقديم مصر كل الدعم والمساعدة فى هذا الحدث الأليم.

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