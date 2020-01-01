شكوى ضد "سارة" نتنياهو بتهمة التحرش الجنسي

القدس المحتلة / سما /

قدم مدير مجموعة عبر فيسبوك وواتس آب داعمتين لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، شكوى لدى الشرطة الإسرائيلية ضد سارة زوجة نتنياهو تتعلق بالتحرش الجنسي.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن شرطة الاحتلال تلقت شكوى ضد سارة نتنياهو بدعوى التحرش الجنسي، قدمها ليئور هراري وهو أحد الداعمين لنتنياهو.

وتواجه سارة نتنياهو اتهامات كثيرة بالفساد ضمن ملفات الفساد الي تواجه زوجها وزراء حكومة الاحتلال، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يتم تقديم شكوى ضدها بالتحرش الجنسي.

وسبق أن حققت الشرطة الإسرائيلية مع ساره نتنياهو 61 عاما , حول اتهامات لها بالفساد واستغلال منصب زوجها والتربح من وجوده في منصب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات.