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​​​​​​​مجدلاني يعرب عن التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق

الأربعاء 05 أغسطس 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تقدم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني بالتعزية والمواساة من لبنان الشقيق شعبا وقيادة وحكومة، جراء الكارثة التي المت بهم نتيجة الانفجار الضحم الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، في الميناء بالعاصمة اللبنانية بيروت ،والذي اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والالاف منالجرحى.

وعبر مجدلاني عن تضامن دولة فلسطين قيادة وشعبا مع الأشقاء في لبنان في هذا المصاب،متمنيا الشفاء العاجل للجرحى،وأحر التعازي لذوي القتلى.

واكد الوقوف الى جانب لبنان وشعبه وقيادته واستعداد دولة فلسطين لتقديم الدعم والمساعدة لمواجهة أثار هذه الكارثة.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته المدنية والطبية كافة في لبنان للمساهمة في مساعدة الشعب اللبناني الشقيق، وإلى إطلاق حملة للتبرع بالدم.

#أحمد مجدلاني #الشعب اللبناني #مرفأ بيروت #لبنان #انفجار_المرفا

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