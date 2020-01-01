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وزيرة الصحة: تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة تعافٍ

الأربعاء 05 أغسطس 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و199 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 2,936 فحصا مخبريا.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في تصريح صحفي، أن الإصابات الجديدة، توزعت في 9 محافظات، هي: الخليل 158 إصابة، نابلس 20، أريحا والأغوار 21، بيت لحم 4، قلقيلية 5، جنين 14، رام الله والبيرة 25، طولكرم 2، محافظة القدس 104، بينها 58 داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن 3 من الوفيات المسجلة كانت في محافظة الخليل، وحالة وفاة في محافظة أريحا والأغوار، وتراوحت أعمارها بين 57- 70 عاما.

وتابعت: أن حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 32، سلفيت 4، قلقيلية 9، أريحا والأغوار 114، طولكرم 7، جنين 14، طوباس 19، موضحة أن نسبة التعافي استقرت عند 48%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.5%، ونسبة الوفيات 0.5%

وقالت "إن نسب الشفاء في 8 محافظات إضافة إلى قطاع غزة تجاوزت الـ50%، حيث سجلت محافظة رام الله والبيرة نسبة شفاء 54.1%، بيت لحم 67.7%، الخليل 50.5%، قلقيلية 61.3%، نابلس 53.6%، طولكرم 50%، سلفيت 73.5%، طوباس 69.2%، قطاع غزة 89.7%، جنين 38.3%، أريحا والأغوار 28.6%، محافظة القدس 39.49%".

وأوضحت أن 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.

#انفجار_المرفا

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