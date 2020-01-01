أبرز عناوين الصحف والمواقع الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

الانفجار في مرفأ بيروت، والنفي الإسرائيلي الرسمي للوقوف خلفه، تصدر عناوين الصحف والمواقع الإسرائيلية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"هآرتس":

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 76,198 إصابة والوفيات إلى 561

المحلل السياسي تسفي برئيل: حزب الله سيشعر بعد زمن طويل جدا بأصداء الانفجار الذي وقع بميناء بيروت

70 قتيلا وقرابة 3000 جريح في انفجار هائل في ميناء بيروت

ترمب يصر على أن فيروس كورونا تحت السيطرة

"يديعوت":

الانفجار في بيروت يشبه إلى حد كبير "انفجار القنبلة النووية".. ومصادر لبنانية تؤكد أنه مخزن مواد مشتعلة

الرئيس الأميريكي دونالد ترمب: الانفجار في ميناء بيروت يبدو كهجوم عدواني ناجم عن استخدام قنبلة قوية

إسرائيلية مقيمة في الخارج تقف خلف المنشور الداعي لقتل نتنياهو.

"معاريف":

الكورونا في العالم: بلغت حصيلة الإصابات 18,702,737 إصابة وعدد الوفيات تخطى حاجز الـ700 ألف حالة

انفجار بيروت: في إسرائيل يستعدون لتقديم المساعدات الطبية للجرحى، واستقبالهم في المشافي الإسرائيلية

"واللا" العبري:

قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تفتتح "مقر الكورونا" الذي سيستخدم لمحاربة تفشي الوباء بالبلاد

إسرائيل عرضت على لبنان عن طريق مصادر أمنية ودبلوماسية دولية تقديم مساعدات إنسانية وطبية

"القناة 13" العبرية:

في أعقاب الانفجار في بيروت: الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله يؤجل خطابه الذي كان مقررا اليوم

الرئيس الأميركي ترمب عرض تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان ويعتقد أن الانفجار ناجم عن هجوم

"القناة 12" العبرية:

نتنياهو أوعز لرئيس مجلس الأمن القومي التحدث مع مبعوث الأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى لبنان.

انفجار بيروت.. الصليب الأحمر اللبناني: حصيلة القتلى بلغت 100 حالة، و4,000 جريح، وعدد الجرحى سيرتفع

"القناة11 العبرية – كان":

من المتوقع أن يلتئم "كابينت الكورونا" اليوم للمصادقة على قيود جديدة، للحد من تفشي الوباء

إسرائيل تسارع بالنفي: مصدر رسمي إسرائيلي ينفي أي علاقة لإسرائيل أو الوقوف خلف انفجارات بيروت

"القناة 7" العبرية:

نتنياهو يدرس عرض مخطط الميزانية لعام واحد على الحكومة للمصادقة عليه الأحد القادم

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يقدم التعازي للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الذي وقع بميناء بيروت