نيكول سابا تعلق على انفجار بيروت: "ما حدا يقنعني إنو قضاء وقدر"- (فيديو)

وكالات / سما /

اعتبرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ أن الإنفجار​ الذي وقع في​ مرفأ بيروت​ مساء الثلاثاء هو ليس عاديا وقضاء وقدرا.

ونشرت نيكول مقطع فيديو يوثّق لحظة الانفجار عبر صفحتها الخاصة على موقع “تويتر” وعلّقت بالقول: “ما حدا يقنعني انو هيدا انفجار عادي قضاء وقدر؟! ايه لا ما بيضحك علينا وبهالتوقيت بالذات!!”.

الجدير ذكره أن بيروت شهدت انفجارا قويا في مرفأ بيروت في العنبر رقم 12، وكشفت المعلومات الأولية انه انفجار في مخزن للمفرقعات.

وألحق الانفجار أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.