  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

توقيف امرأة أرمنية في مطار ميونخ كانت تحمل عظام زوجها..!

الأربعاء 05 أغسطس 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف امرأة أرمنية في مطار ميونخ كانت تحمل عظام زوجها..!


وكالات / سما /

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية الثلاثاء إن امرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاما تم توقيفها في مطار ميونخ عقب العثور على عظام بشرية في أمتعتها.

وعثر رجال الجمارك على الرفات في صندوق خشبي، واستدعوا طبيبا والمدعي العام لفحص القضية الغريبة.

وكانت تريد المرأة مع ابنتها البالغة من العمر 52 عاما نقل العظام من منزلهما في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونخ وكييف، لدفنها في مسقط رأسه.

وأظهرت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008 ودفن في مكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.

ووجدت الشرطة الاتحادية أن نقل الرفات قانوني، ولم ير المدعي العام أيضا أي أسباب للتحقيق الجنائي وسمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهما.

المصدر: وكالات

#ميونخ #مطار #عظام

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

بالرابط .. "الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

ترامب: جنرالاتنا أبلغوني أن انفجار بيروت "هجوم بقنبلة من نوع ما"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة تعافٍ

20200805105609

تحليلات إسرائيلية : انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

وزارة الصحة : حالتا وفاة بفيروس "كورونا" من أريحا والخليل

l

مسؤولون اسرائيليون مرتعبون : كارثة بيروت قد تقع في حيفا

71949

قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل