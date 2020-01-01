فيديو.. سوريا..أب يحبس أطفاله بطريقة مأساوية إرضاء لزوجته

وكالات / سما /

تناقل نشطاء التواصل الاجتماعي في سوريا فيديو صادما عن أب في بلدة زملكا قرب دمشق، قام باحتجاز أطفاله الثلاثة أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، في غرفة غير صالحة للمعيشة إرضاء لزوجته.

وكان بلاغ ورد إلى الداخلية السورية من أحد الجيران، يفيد بأن هناك ثلاثة أطفال محتجزين في ظروف معيشية صعبة.

وإثر البلاغ، اقتحم رجال الأمن الغرفة، التي كانت مقفلة، وتمكنوا من إخراج الأطفال الثلاثة.

وقالت الطفلة ريم إن "والدها كان يتشاجر مع زوجته بسببهم، ما دفعه إلى حجزهم في غرفة خالية"، مضيفة أن أحد شقيقيها مشلول وهي التي تعتني به في مكان احتجازهم.

وقال مدير ناحية عربين إن "بلاغا ورد من شخص يفيد بوجود 3 أطفال محتجزين داخل منزل مهجور وموصد يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فتم التوجه على الفور إلى موقع البلاغ".

وأضاف أنه "تم العثور على الأطفال في الغرفة الخالية من الأثاث، ولا يوجد فيها سوى فراش واحد وبطانية واحدة، كما لا تتوافر على أي طعام باستثناء فتات الخبز".

وتم ضبط الأب الذي يقطن في منطقة أخرى وأقر في التحقيقات "أن خلافات نشبت بينه وزوجته بسبب الأطفال، إذ رفضت العناية بهم، خاصة وأن أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتا إلى أن "زوجته خيّرته بينها وبين أطفاله، فقام على إثر ذلك بحجزهم في الغرفة".

وذكر مدير ناحية عربين أن الأب "كان يمر بين الحين والآخر، ويرمي إليهم بفتات الخبز".