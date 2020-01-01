  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. سوريا..أب يحبس أطفاله بطريقة مأساوية إرضاء لزوجته

الأربعاء 05 أغسطس 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سوريا..أب يحبس أطفاله بطريقة مأساوية إرضاء لزوجته


وكالات / سما /

تناقل نشطاء التواصل الاجتماعي في سوريا فيديو صادما عن أب في بلدة زملكا قرب دمشق، قام باحتجاز أطفاله الثلاثة أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، في غرفة غير صالحة للمعيشة إرضاء لزوجته.

وكان بلاغ ورد إلى الداخلية السورية من أحد الجيران، يفيد بأن هناك ثلاثة أطفال محتجزين في ظروف معيشية صعبة.

وإثر البلاغ، اقتحم رجال الأمن الغرفة، التي كانت مقفلة، وتمكنوا من إخراج الأطفال الثلاثة.

وقالت الطفلة ريم إن "والدها كان يتشاجر مع زوجته بسببهم، ما دفعه إلى حجزهم في غرفة خالية"، مضيفة أن أحد شقيقيها مشلول وهي التي تعتني به في مكان احتجازهم.

وقال مدير ناحية عربين إن "بلاغا ورد من شخص يفيد بوجود 3 أطفال محتجزين داخل منزل مهجور وموصد يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فتم التوجه على الفور إلى موقع البلاغ".

وأضاف أنه "تم العثور على الأطفال في الغرفة الخالية من الأثاث، ولا يوجد فيها سوى فراش واحد وبطانية واحدة، كما لا تتوافر على أي طعام باستثناء فتات الخبز".

وتم ضبط الأب الذي يقطن في منطقة أخرى وأقر في التحقيقات "أن خلافات نشبت بينه وزوجته بسبب الأطفال، إذ رفضت العناية بهم، خاصة وأن أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتا إلى أن "زوجته خيّرته بينها وبين أطفاله، فقام على إثر ذلك بحجزهم في الغرفة".

وذكر مدير ناحية عربين أن الأب "كان يمر بين الحين والآخر، ويرمي إليهم بفتات الخبز".

#جريمة #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

بالرابط .. "الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

ترامب: جنرالاتنا أبلغوني أن انفجار بيروت "هجوم بقنبلة من نوع ما"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة تعافٍ

20200805105609

تحليلات إسرائيلية : انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

وزارة الصحة : حالتا وفاة بفيروس "كورونا" من أريحا والخليل

l

مسؤولون اسرائيليون مرتعبون : كارثة بيروت قد تقع في حيفا

71949

قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل