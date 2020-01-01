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"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة

الأربعاء 05 أغسطس 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة


وكالات

أظهر مقطع فيديو التقط من داخل كنيسة في بيروت، تأثر المبنى بالانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، أمس الثلاثاء، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

ويظهر الفيديو انقطاعا في التيار الكهربائي داخل كنيسة مار مارون في منطقة الدورة، إحدى ضواحي شمال شرقي بيروت، من جراء الانفجار الأول، حيث كان هناك راهب يقيم قداسا وبينما استمر في أداء الطقوس، حدث انفجار ثان أقوى، أدى إلى سقوط أجزاء من السقف.

وبينما كان الراهب يحاول الهرب من شدة الانفجار، تساقطت عليه أجزاء من سقف الكنيسة، لكن لم يعرف مصيره حتى الآن، كما لم يعرف ما إذا كان هناك مصلّون داخلها أم لا.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما  قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

#انفجار بيروت #لبنان #كنيسة #راهب

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