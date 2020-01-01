حيل سريعة لمحاربة الإمساك وعسر الهضم

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هل تعانى من الإمساك وأعراضه المزعجة يمكن التخلص منها بدون أدوية بمشروبات سريعة تساعد على علاج الإمساك وعسر الهضم؟، إليك مكونات المشروب وطريقة تقديمه يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

مكونات مشروب علاج عسر الهضم

ملعقة من الشمر

ملعقة من النعناع

نصف ملعقة من الزنجبيل

نصف ملعقة البابونج

طريقة تحضير مشروب علاج عسر الهضم

يتم غلي المكونات لمدة 15 دقيقة ثم تركها جانبا حوالى 15 دقيقة ثم تصفيتها تساعد مكونات هذا المشروب على علاج عسر الهضم والإمساك

كوب من هذا المشروب يخفف من ألم المعدة ويخفف من الإمساك

أما البابونج والزنجبيل فكلاهما له تأثيرات مماثلة مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين. فهو يساعد في الإسهال ومتلازمة القولون العصبي والمغص.

المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهون

1 ثمرة من الجريب فروت

نصف ثمرة من التفاح

ملعقة من المريمارية

طريقة عمل المشروب

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون ومحاربة مشاكل الهضم.