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مدارس "الأونروا" في الضفة تبدأ استعداداتها لبدء العام الدراسي

الأربعاء 05 أغسطس 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدارس "الأونروا" في الضفة تبدأ استعداداتها لبدء العام الدراسي


رام الله / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الاربعاء، بدء استعدادات مدارسها في الضفة الغربية لبدء العام الدراسي 2020/2021، لاحقا لقرار الحكومة الفلسطينية تحديد السادس من أيلول المقبل لبدء العام الدراسي الجديد، مع تعديل الخطة التعليمية في ظل جائحة "كورونا".

وأوضحت "الأونروا،" في بيان صحفي، أن الخطة المعدلة ترتكز على مبدأ التعليم المدمج، الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، بما يضمن تطبيق معايير السلامة العامة كالتباعد البدني، واتباع تدابير صحية مشددة وتقليل عدد الطلبة داخل الصفوف.

وتعقيبا على استعدادات وكالة الغوث لاستقبال العام الدراسي الجديد، قال رئيس برنامج التعليم في الأونروا - الضفة الغربية معاوية أعمر: "حين يعود المعلمون والمعلمات إلى المدارس خلال الفترة الممتدة ما بين الثالث والعشرين من هذا الشهر وحتى السادس من أيلول، سوف يتم استغلال هذه المدة لتدريبهم على أساليب التواصل الافتراضي، وبرامج التعليم الذاتي، والتعليم المدمج، ومعايير وأساليب الحفاظ على بروتوكولات الصحة، والنظافة الشخصية، لينقلوها بدورهم الى الطلبة، بالإضافة إلى تدريب مرشدي المدارس على التواصل مع الطلبة، ضمن بيئة تعليمية مدمجة للمساعدة في تحديد وعلاج الأبعاد النفسية الناجمة عن الجائحة".

وحسب البيان، لا يزال مدراء مدارس الوكالة يعملون وفق الإجراءات المتبعة خلال العطلة الصيفية للإشراف على شؤون التسجيل، ومتابعة أعمال الصيانة والتحضير لعودة المعلمين والمعلمات لإتمام عملية تسجيل الطلبة الجدد.

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