كاحل هازارد يُثير قلق ريال مدريد قبل موقعة السيتي

وكالات / سما /

يستعد نادي ريال مدريد، لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الجمعة القادم، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاءٍ يبحث فيه المرينجي عن الفوز بفارق هدفين على الأقل، للتأهل إلى الدور القادم.

ويمتلك زين الدين زيدان، مجموعة من الأسلحة التي يُعول عليها من أجل تجاوز مانشستر سيتي، ويُعد إدين هازارد مهاجم الفريق، من أبرز العناصر التي يُعلق عليها جمهور المرينجي، الكثير من الآمال.

وبحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد يشعرون بالقلق من عدم جاهزية إدين هازارد، حيث لا يزال اللاعب البلجيكي يعاني من آلام في كاحله ومن الممكن ألا يكون أساسياً ضد مانشستر سيتي.

وتعرض هازارد لعدة إصابات خلال الموسم الحالي، لدرجة أنه لم يشارك سوى في 21 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات، وسجل خلالها هدفاً وحيداً وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

وحاول زين الدين زيدان تجهيز النجم البلجيكي لموقعة مانشستر سيتي، من خلال إراحته في عدة مباريات بالجولات الأخيرة من الليجا الإسبانية، لكن يبدو أن هازارد لم يصل بعد إلى جاهزيته الكاملة.