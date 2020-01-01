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نيمار يتوعد أتلانتا بتصريح ناري قبل مباراة دوري الأبطال

الأربعاء 05 أغسطس 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يتوعد أتلانتا بتصريح ناري قبل مباراة دوري الأبطال


وكالات / سما /

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على جاهزيته للقتال من أجل تحقيق المجد والتتويج مع فريقه بدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه في أفضل مستوياته مع النادي الباريسي منذ الانضمام إليه.

وانتقل نيمار دا سيلفا إلى فريق باريس سان جيرمان صيف عام 2017، بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني الذي قدّر بـ 222 مليون يورو.

وطوال المواسم الماضية، كان النجم البرازيلي يغيب عن اللقاءات الحاسمة للفريق الباريسي بدوري الأبطال بسبب الإصابة، ولكنه الآن بات جاهزاً للمشاركة أمام أتلانتا في دور ربع النهائي.

وتحدث نيمار لموقع النادي الرسمي على الإنترنت قائلاً “خلال السنوات الثلاث الماضية، اكتسبت الكثير من المعرفة، لقد عشت لحظات سعيدة وأخرى صعبة، خاصةً عندما لم تسمح لي الإصابات باللعب”.

وأضاف “بمساعدة زملائي في الفريق، نجحت في اجتياز الصعاب، ونسعى لترجمة عروضنا الجيدة في الميدان إلى الفوز بالألقاب”.

وتابع “يمكن لجماهير النادي مشاهدة قتال فريقنا في أي مباراة، أنا حالياً في أفضل حالاتي منذ وصولي إلى باريس، وجاهز للقاء أتلانتا”.

وأكمل “نريد الفوز بدوري الأبطال، وسنقاتل لأننا لم نكن قريبين جداً من تحقيق ذلك في السابق”.

 
#نيمار دا سيلفا #دوري الأبطال

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