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صورة.. هكذا عقب محمد صلاح على انفجار لبنان

الأربعاء 05 أغسطس 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. هكذا عقب محمد صلاح على انفجار لبنان


وكالات / سما /

أعرب النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تعاطفه مع الشعب اللبناني، بعد تعرض العاصمة بيروت لانفجار عنيف عصر الثلاثاء.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستغرام" صورة تحمل علم لبنان، وكتب عليها: "صلوا من أجل لبنان".

ووصل محمد صلاح إلى مدينة دبي لقضاء أيام من الإجازة التي حصل عليها لاعبو ليفربول عقب التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي تعود عليه النجم المصري في السنوات الأخيرة، حيث اعتاد زيارة دبي لقضاء إجازات قصيرة أو لتصوير حملات دعائية، وآخرها زيارته في نوفمبر الماضي.

وسيكون ليفربول على موعد مع أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 29 أغسطس الجاري في مباراة الدرع الخيرية.

#محمد صلاح #لبنان #بيروت

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