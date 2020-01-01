دورتموند يُحبط مساعي مانشستر يونايتد لضم سانشو

وكالات / سما /

يُواصل مانشستر يونايتد، مساعيه الكبيرة وتحركاته الطموحة، لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ولكن يبدو أن الصفقة الرئيسية لإدارة الشياطين الحمر في طريقها للفشل.

وكان التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد اتفق مع جادون سانشو على بعض التفاصيل المتعلقة بالراتب والحوافز، كما وافق جناح بوروسيا دورتموند على التوقيع مع الشياطين الحمر لخمسة مواسم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد عندما اتفق مع جادون سانشو على الشروط الشخصية، توجه مباشرة لإدارة بوروسيا دورتموند، من أجل الجلوس معها على طاولة المفاوضات.

وأوضحت، أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند انهارت، حيث فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق مرضٍ، وهو ما جعل إدارة الشياطين الحمر تشعر بالإحباط، لأنها كانت تعتقد بأن الصفقة ستكون سهلة بمجرد إقناع اللاعب.

وأضافت: “مانشستر يونايتد رفض تقديم عرض يتجاوز 80 مليون جنيه استرليني، فيما رفض بوروسيا دورتموند تخفيض مطالبه المقدرة بـ 110 ملايين جنيه استرليني”.

وكان من المتوقع أن يتوصل الطرفان لحل وسط، بحيث يدفع مانشستر يونايتد 80 مليون جنيه استرليني كمبلغ ثابت، على أن يتم دفع 30 مليون جنيه استرليني كمكافآت على مدار السنوات الخمس القادمة.