  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلين ويجبر 3 مقدسيين على هدم منازلهم

الأربعاء 05 أغسطس 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلين ويجبر 3 مقدسيين على هدم منازلهم


القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الأربعاء، بلدية الاحتلال، منزلين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزلي الشقيقين سامر وسليمان القاق بعد أن كانا شرعا قبل يومين بهدم المنزلين بأنفسهما، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي سياقة سياسة الهدم، أجبرت بلدية الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله بيده في بلدة بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأصدرت بلدية الاحتلال نهاية الشهر الماضي قرارا يقضي بهدم منزل محمد علوان دون إمكانية تجميد أو تأجيل الهدم لفترة إضافية.

ويعيش في المنزل البالغ مساحته 90 مترا مربعا، سبعة أفراد أصبحوا بدون مأوى.

وذكر صاحب المنزل أنه ومنذ 8 سنوات يحاول ترخيص المنزل وتنظيم المنطقة، حيث فرضت عليه البلدية مخالفة بناء قيمتها 30 ألف شيكل.

وكان المواطن عيسى عويسات هدم، يوم الإثنين منزله في بلدة جبل المكبر، بيده، علما أنه قائم منذ 5 سنوات، ويحاول منذ ذلك الوقت ترخيصه وتأجيل الهدم.

كما هدم المواطن إياد أبو صبيح منزله في بلدة سلوان، ذاتيا، ونصب خيمة بالقرب من الركام لتأويه وأسرته المكونة من 10 أشخاص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان أنه خلال النصف الأول من العام الجاري نفذت قوات الاحتلال داخل أحياء مدينة القدس 74 عملية هدم، منها 30 عملية هدم ذاتي، تركزت في أحياء سلوان والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وشعفاط وواد الجوز وراس العامود والطور، في حين وزعت 53 إخطارا بالهدم ووقف البناء.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

بالرابط .. "الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

ترامب: جنرالاتنا أبلغوني أن انفجار بيروت "هجوم بقنبلة من نوع ما"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة تعافٍ

20200805105609

تحليلات إسرائيلية : انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

وزارة الصحة : حالتا وفاة بفيروس "كورونا" من أريحا والخليل

l

مسؤولون اسرائيليون مرتعبون : كارثة بيروت قد تقع في حيفا

71949

قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل