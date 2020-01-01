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الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة

الأربعاء 05 أغسطس 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة شبان من قرية كفر قليل، وهم: شريف بسام منصور، ومهند علي القني، ويحيى نعيم القني، وخالد علي القني، وعلي ادريــــس القني، والشــاب عزيز دويكات من منطقة الضـــاحية، جنـــــوب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلال رائد محمد سدر (20 عاما)، ومحمد ابو عمرو، وسليم سموح (25 عاما)، من مدينة الخليل، وأحمد حسن حجة من بلدة دورا.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، هشام عادل فقهاء، وياسين ابراهيم فقهاء من بلدة سنجل، وتحرير محمود زيد، ورياض رمضان عليان، من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عبد الفتاح شعيب أبو شعيرة (25 عاما) من مخيم العزة شمالا، وطارق موسى عبيات (35 عاما)، ومحمد ابراهيم عبيات (40 عاما) من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب حكيم خليل فقها، بعد أن داهمت منزل ذويه في المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب الجامعي يزن أحمد جمعة بعجاوي، بعد ان داهمت منزل ذويه في حي البعاجوة في بلدة يعبد.

#الاحتلال

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