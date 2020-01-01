مسؤولون اسرائيليون مرتعبون : كارثة بيروت قد تقع في حيفا

القدس المحتلة / سما /

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن خشيتهم من حدوث كارثة في حيفا على غرار ما حصل في بيروت نظرا لوجود مصانع البتروكيماويات وتكدس ذات المواد الخطرة في الميناء.

وأكد د. ريفيتال جولدشميد من مركز حيفا للبحوث البيئية أن " الحادث في لبنان يوضح خطورة تركيز المواد الخطرة بالقرب من الكثافة السكانية ويحتم علينا اغلاق الصناعات القابلة للاشتعال والمتفجرة".

وأضافت "ما انفجر كان نترات الأمونيوم. بالرغم من تفريغ خزان الأمونيا - ولكن في ميناء حيفا ، لا يزال خطر الأمونيا يحوم عندما تقف ناقلات الأمونيا في الميناء ليس بعيدًا عن السكان ومصنع للأسمدة يقف في وسط المدينة ويحمل حاوية 15 طنًا من الأمونيا بدون حماية. إن الحكومة الإسرائيلية مدعوة إلى رفع خطة إغلاق المصانع الخطرة "

وشددت كذلك ان إسرائيل ليست مستعدة لحدث مثل ذلك يوقع العديد من الضحايا بهذا الحجم ووزارة حماية البيئة ليس لديها جرد لجميع المواد الخطرة في الصناعات ، وهذا السلوك سيؤدي إلى كارثة.

واكدت وفقا لصحيفة اسرائيل اليوم على ضرورة إبعاد الصناعات المتفجرة والخطيرة عن التجمعات السكانية. نتوقع من الحكومة أن تتخذ قرارا بإخلاء الصناعات الخطرة من حيفا ".

وفقًا لأحدث مسح للمخاطر (جزئيًا) أجري في حيفا ، هناك 1500 مصدر خطر و 800 مادة خطرة. من ناحية أخرى ، نحن نعلم أنه لم يتم اتخاذ تدابير السلامة المطلوبة ، ولم يتم تقليل المواد الخطرة ، والمسافات من السكان صغيرة "مشاركة أكثر من مصدر أو سلسلة أحداث. حوادث المواد الخطرة الصغيرة في خليج حيفا روتينية ولا ينبغي للمرء أن ينتظر حدوث كارثة كبيرة من أجل تنفيذ التوصيات وتقليل المخاطر."

وقال رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة عضو الكنيست ميكي حيموفيتش (أزرق وأبيض): "رأيت التقارير من بيروت وشعرت بالرعب. ولا يمكن تصور شدة الكارثة والدمار التي نجمت عن المواد الخطرة".